E' grande Italia nella notte di Acapulco: avanzano al 2° turno del torneo 500 in Messico sia Matteo Arnaldi, che sconfigge il n°10 del ranking Taylor Fritz, che Flavio Cobolli, capace di rimontare il canadese Felix Auger-Aliassime. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Italia da sogno nella notte di Acapulco. Matteo Arnaldi vola agli ottavi dell'Abierto Mexicano Telcel, ATP 500 in corso sul cemento in Messico. Il sanremese, n°42 del ranking e al debutto assoluto nel torneo, ha sconfitto la testa di serie numero 4 del tabellone, il numero 10 del mondo Taylor Fritz, semifinalista qui nel 2023 e finalista nel 2020. 6-4, 4-6, 6-3 i parziali in due ore e mezza per il campione in Davis, che in questa stagione vanta già i quarti nel primo torneo stagionale ad Adelaide e che vola virtualmente al 38° posto della classifica ATP (best ranking). Arnaldi ha vinto il primo parziale grazie al break decisivo nel 10° gioco, perdendo poi il secondo dopo aver recuperato un break. Il ligure non si è scomposto e si è andato a prendere il match con un break nel quarto game del terzo e decisivo set. Nel prossimo turno attende un altro osso duro americano, Ben Shelton, numero 17 del mondo.