Allenamento a Monte-Carlo per Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che al termine della sessione hanno immortalato il tutto con uno scatto condiviso sui social. Il campione degli Australian Open ha anche fatto sapere che domani partirà alla volta di Indian Wells, mentre per il romano il rientro è previsto al Challenger di Phoenix. Il grande tennis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

