Lorenzo Sonego tenta il colpaccio negli ottavi del torneo ATP 500 di Dubai: il torinese affronta sul Campo centrale il campione in carica e testa di serie numero 1, il russo Daniil Medvedev. Il match non prima delle 16 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lorenzo Sonego affronta Daniil Medvedev negli ottavi del torneo ATP 500 di Dubai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il torinese ha superato al 1° turno l'indiano Sumit Nagal, battuto in tre set. Il russo ha invece battuto Shevchenko, rispettando così il pronostico. Medvedev, scivolato al n°4 del mondo, è tornato in campo per la prima volta dopo la finale persa oltre un mese fa a Melbourne contro Jannik Sinner: a Dubai difende il titolo vinto lo scorso anno contro Rublev. Sono due i precedenti tra il russo e Sonego, entrambi vinti da Medvedev. Nell'unica sfida sul cemento, però, l'azzurro si era ritirato all'inizio del 2° set (Adelaide 2023).