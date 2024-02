Dopo calcio e golf, l'Arabia Saudita punta forte anche sul tennis. L'ATP ha annunciato una "partnership strategica pluriennale" con il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano saudita. L'accordo, come spiegato in un comunicato congiunto, segnerà "un significativo impegno congiunto per migliorare il tennis mondiale per giocatori, tifosi, organizzatori di tornei e parti interessate a tutti i livelli di questo sport". PIF sponsorizzerà i tornei di Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino e le Nitto ATP Finals, oltre alle Next Gen ATP Finals, ospitate a Gedda fino al 2027. Il fondo sovrano, inoltre, diventa naming partner del ranking ATP e a fine anno, a Torino, il numero 1 della classifica mondiale verrà premiato come "Year-End No. 1, presented by PIF".