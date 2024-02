Berrettini riparte da Phoenix: wild card ufficiale

Gli organizzatori hanno ufficializzato l'invito per il tennista azzurro, al rientro nel circuito dopo quasi sei mesi di stop e vincitore in Arizona nel 2019. Berrettini volerà poi a Miami per il Masters 1000 in programma dal 20 al 31 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prima Phoenix, poi Miami. È il programma di Matteo Berrettini che tornerà in campo dopo quasi sei mesi di stop nel Challenger 175 di Phoenix, in programma dal 12 al 17 marzo, durante la seconda settimana del Masters 1000 di Indian Wells. Gli organizzatori dell'Arizona Tennis Classic hanno ufficializzato la wild card per il tennista azzurro, vincitore sui campi in cemento del Phoenix Country Club nel 2019. Sarà un primo test ufficiale per Berrettini, oggi n. 125 al mondo. che non gioca dal 31 agosto 2023, giorno del ritiro contro Rinderknech agli US Open per un infortunio alla caviglia. Il Challenger di Phoenix si preannuncia di altissimo livello con dieci top-50 in entry list, ma anche Andy Murray e un altro azzurro, Flavio Cobolli.