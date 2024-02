Darderi ai quarti: Cerundolo ko in 3 set

Prosegue il momento d'oro di Darderi che raggiunge i quarti in un torneo ATP per la seconda volta in carriera battendo l'argentino Juan Manuel Cerundolo in tre set. L'azzurro si assicura anche il nuovo best ranking: virtualmente è n. 73 al mondo. L'ATP 250 di Santiago del Cile è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT