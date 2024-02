Prosegue la preparazione di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells. Proprio negli States, il campione italiano ha svolto una seduta di allenamento con uno sparring d'eccezione: l'ex numero due della classifica Atp Tommy Haas, che oggi ha 45 anni ed è il direttore del torneo americano. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 17 marzo

