Sinner-Kokkinakis LIVE dalle 20 su Sky Sport

Tutte le partite in programma sui nove campi di gioco coperti dalle telecamere ATP e WTA saranno visibili grazie alla funzionalità Sky Sport Plus, attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale”, affiancato da Sky Sport Max o Sky Sport Uno. Su Sky Sport 24 aggiornamenti live e interviste; ogni giorno alle 12 e alle 13 il punto sulle sfide della notte, alle 19 circa (e alle 19.45 su Sky Sport Tennis) notizie e anticipazioni poco prima dell’inizio della giornata di gioco.