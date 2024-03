ATP Santiago, Darderi-Tabilo LIVE alle 22 su Sky

Al secondo quarto di finale ATP in carriera, Luciano Darderi affronta Alejandro Tabilo, n. 51 al mondo e n. 4 del seeding. "Mi aspetto una partita difficile da gestire con il pubblico che lo sosterrà" ha spiegato l'italoargentino. Per Darderi, che lunedì registrerà il nuovo best ranking e ora punta la top 50, sarà il terzo confronto con Tabilo: il bilancio nei precedenti è 1-1. Il match è in programma alle 22, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT