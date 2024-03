Un insulto a un giudice di linea costa caro ad Andrey Rublev, squalificato durante la semifinale contro Bublik. Il russo ha contestato una decisione del giudice che ha riferito le frasi ingiuriose al supervisor: per il n. 5 al mondo è scattata immediatamente la squalifica. L'ATP 500 di Dubai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un insulto al giudice di linea, poi la squalifica. È l'incredibile episodio accaduto durante la semifinale dell'ATP 500 di Dubai. Protagonista - in negativo - della vicenda è Andrey Rublev, impegnato contro Alexander Bublik nella prima semifinale. Il russo è stato squalificato a un game dal tiebreak decisivo: dopo il punto che ha dato il momentaneo 6-5 a Bublik nel terzo set, Rublev ha rivolto una serie di frasi ingiuriose all'indirizzo del giudice di linea, colpevole, a suo dire, di aver giudicato buono un dritto di Bublik che era fuori. Nonostante Rublev avesse parlato in russo, il giudice di linea ha capito il contenuto delle parole a lui rivolte e ha riferito l'accaduto al supervisor, che non ha potuto far altro che squalificare Rublev. Il russo perde il montepremi guadagnato a Dubai, ma soprattutto i 300 punti che difendeva dal 2023. Rublev uscirà così dalla top 5, cedendo il posto a Zverev, che rientra tra i primi 5 al mondo per la prima volta dall'agosto 2022.