Darderi ma non solo: il programma su Sky

Sarà un grande mercoledì di tennis da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte alle ore 11, con Luciano Darderi che, dopo aver battuto al primo turno con un doppio 7-6 il lucky loser O'Connell, affronterà agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera il serbo Kecmanovic . Poi, spazio al Wta 500 di Stoccarda e al 250 di Rouen. In Germania toccherà a Sara Errani (ripescata in tabellone come lucky loser), che affronterà la polacca e n. 28 del ranking Wta Magdalena Frech , mentre in Francia spazio a Camilla Rosatello contro la romena Gabriela Ruse .

