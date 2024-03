Nuovo trionfo ad Acapulco per Alex de Minaur ha vinto che ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo Atp 500 nella città messicana. Il 25enne australiano numero 9 del ranking ha superato in finale il norvegese Casper Ruud in due set, 6-4, 6-4, in due ore di gioco. Per De Minaur è l'ottavo titolo in 16 finali giocate nel circuito Atp

