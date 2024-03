Sorteggiato il tabellone di Indian Wells, al via dal prossimo 6 marzo (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 17). Jannik Sinner è nella parte bassa insieme a Carlos Alcaraz, con cui potrebbe incrociarsi in semifinale. Qui tutti gli accoppiamenti degli italiani

E' ufficialmente partita l'operazione Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, che prenderà il via il prossimo 6 marzo (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 17). Gli organizzatori hanno infatti sorteggiato il tabellone, che vede in campo ben sei azzurri nel torneo maschile. A guidare la truppa ci pensa Jannik Sinner, n°3 del seeding ed esentato al debutto con un bye: il campione degli Australian Open esordirà direttamente al 2° turno contro il vincente di Kokkinakis-Giron e si trova nella metà occupata da Carlos Alcaraz, contro cui potrà prendersi la rivincita in semifinale dopo quella persa lo scorso anno. Jannik è anche a caccia del 2° posto del ranking ATP, occupato attualmente proprio dallo spagnolo (potenziale 2° turno con Arnaldi), campione in carica del torneo. Oltre agli italiani, da segnalare anche il 1° turno di Nadal contro Raonic (e un possibile 3° contro Musetti), mentre per Djokovic sarà contro il vincente di Vukic/Qualificato.