Jannik Sinner va a caccia del suo secondo Masters della carriera e del terzo trionfo in questo magico 2024. Per farlo, l'italiano dovrà imporsi a Indian Wells: ecco il tabellone, i possibili avversari e i precedenti nel cammino verso l'ennesima impresa. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 17 marzo

INDIAN WELLS, IL TABELLONE