Vince anche Bronzetti: battuta la polacca Frech

Dopo Giorgi anche Bronzetti raggiunge il 2° turno al WTA 1000 di Indian Wells, eliminando in due set la polacca Frech. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 17 marzo

Inizia bene il WTA 1000 di Indian Wells per Lucia Bronzetti. Alla prima vittoria in carriera sul cemento californiano, la riminese ha battuto in due set (6-2, 6-4) la polacca Magdalena Frech, n. 43 del ranking WTA. Una partita solida di Bronzetti in una sfida dai due volti: a senso unico nel primo set, dominato da Lucia con tre break su quattro turni di battuta di Frech, più equilibrato nel secondo. Dopo aver annullato cinque palle break complessive, l'azzurra ha guadagnato l'unico e decisivo break del set nel decimo gioco. Frech inizia male, recupera da 0-40 cancellando i primi tre match point, ma ne concede un quarto, commettendo un doppio fallo nel momento decisivo. Bronzetti, n. 53 al mondo e vicina al suo best ranking, affronterà al secondo turno l'ucraina Anhelina Kalinina, n. 35 del ranking e testa di serie numero 32. Sarà il remake della sfida giocata un mese fa ad Abu Dhabi, vinta da Kalinina in due set.