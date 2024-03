L'altoatesino parla a Sky Sport dopo la vittoria con Kokkinakis: "In ogni partita c'è tensione, dopo il break nel primo set mi sono sciolto. Ci siamo allenati bene per arrivare qui in forma. La pressione c'è, io stesso me la metto, ma è una sana pressione. Se perdessi non cascherebbe il mondo". Il Masters 1000 di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER BATTE KOKKINAKIS: GLI HIGHLIGHTS