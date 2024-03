Sinner-Alcaraz LIVE alle 21.30 su Sky Sport

Un anno dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano in semifinale a Indian Wells. Stavolta, oltre a un posto in finale contro Medvedev o Paul, c'è in palio anche il secondo posto della classifica mondiale. Il match è in diretta alle 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT