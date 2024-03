Alcaraz non sbaglia contro Auger-Aliassime, liquidato 6-2, 6-3, e si qualifica per gli ottavi dove incrocerà l'ungherese Marozsan. Avanti anche Tsitsipas e De Minaur, tra le donne nessun problema per Swiatek. Indian Wells è in diretta su su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-STRUFF LIVE