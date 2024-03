La prima "sconfitta" di Jannik Sinner in questo magico 2024 arriva per mano di un bambino: il campione degli Australian Open perde 2-0 contro un suo giovane tifoso, nel delirio del pubblico presente a Indian Wells. All'azzurro, sempre più idolo delle giovani generazioni, non resta che applaudire il rivale e stringergli la mano. Ma stasera si fa sul serio: il match con Struff (il secondo a partire dalle 21 italiane) è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

