Al via la seconda settimana di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione (diretta su su Sky Sport e in streaming su NOW). Anche oggi nel 3° turno c'è tanto azzurro in campo, con sfide di altissimo livello. Nel tabellone maschile, Luca Nardi giocherà la partita più importante della carriera contro Novak Djokovic, n°1 del mondo. Entrato direttamente al 2° turno come lucky loser, l'azzurro ha battuto per la prima volta un Top-50 come Zhang al debutto. Derby tutto talento quello tra Lorenzo Musetti e Holger Rune, n°7 del mondo, che l'ha sconfitto nell'unico precedente al Queen's del 2023. Anche tra le donne c'è una big-match: Lucia Bronzetti affronta infatti la statunitense Coco Gauff, n°3 del seeding. E infine il doppio, con le coppie Sonego-Sinner e Vavassori-Bolelli a caccia dei quarti.