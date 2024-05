Infortunio Sinner, parola d’ordine: prudenza

L'esito della risonanza magnetica all'anca non è stato reso noto, dall'entourage del tennista filtra prudenza: è una situazione da valutare giorno per giorno. Barbara Rossi a Sky Sport: "E' un problema che lo limita moltissimo, soprattutto sulla terra. Non ti permette di giocare libero" ALCARAZ SALTA ROMA: I DETTAGLI

Jannik Sinner lamenta da giorni un fastidio all'anca, che si è tramutato in dolore nel corso del torneo di Madrid costringendolo al ritiro. Il tennista altoatesino è rientrato a Monte-Carlo dove ieri (giovedì, ndr) si è sottoposto a una risonanza magnetica. L’esito non è stato reso noto e dall’entourage di Jannik filtra prudenza: la sua è una situazione da valutare giorno per giorno.

Il programma di Sinner Prevede riposo e fisioterapia fino a sabato per far spegnere l’infiammazione, evitando di forzare sulla parte dolorante. Sinner dovrebbe ricominciare ad allenarsi da domenica, quando è previsto l’arrivo a Roma per il via degli Internazionali d’Italia. Il torneo comincia martedì ma, avendo un bye al primo turno, il suo esordio non sarebbe prima di venerdì prossimo.

I movimenti a rischio "Il problema all’anca destra limita moltissimo Jannik – spiega Barbara Rossi a Sky Sport 24 -, perché quando arrivi in scivolata e carichi il peso su quella gamba senti sempre la fitta e sei condizionato. Non puoi giocare libero. A Madrid l’abbiamo visto subito, sin dal primo turno. E’ una cosa da non sottovalutare, soprattutto sulla terra dove sei sottoposto a diverse ‘scivolate’ che mettono sotto pressione quella zona del corpo". Lo scivolamento, dunque, tipico del gioco sulla terra rossa (la superficie dove Sinner ha giocato gli ultimi due tornei, ndr) è uno dei movimenti più ‘pericolosi’. Ma anche i repentini cambi di direzione sollecitano anca, ginocchia e caviglie. Nei colpi di rovescio, poi, anche il movimento rotatorio mette pressione sull'anca e sui muscoli che la supportano. L'anca viene sollecitata anche quando i giocatori si piegano e si estendono per raggiungere palline troppo basse o troppo alte.