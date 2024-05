Madrid, Rublev è in finale: Fritz ko in due set

Rublev batte nettamente Fritz e raggiunge la 25esima finale in carriera, la quinta in un Masters 1000. Il russo attende Auger-Aliassime o Lehecka, impegnati nella seconda semifinale da seguire in diretta dalle 20 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È Andrey Rublev il primo finalista del Masters 1000 di Madrid. Il russo, giocatore con il ranking più alto rimasto in tabellone alla Caja Magica, ha battuto nella prima semifinale l'americano Taylor Fritz, n. 12 del seeding, con un netto 6-4, 6-3 in poco meno di un'ora e un quarto di gioco. Un match che ha confermato lo straordinario stato di forma di Rublev, reduce dalla vittoria contro Alcaraz nei quarti di finale. Il moscovita è stato perfetto contro un Fritz spesso troppo passivo nei propri turni di servizio e con appena il 55% di prime in campo. Nel primo set è stato decisivo il break a zero in favore di Rublev nel decimo game, bravo a strappare il servizio allo statunitense anche nel sesto gioco del secondo parziale, sfruttando la spinta sul dritto. Il russo raggiunge così la 25esima finale in carriera nel circuito ATP, la quinta in un Masters 1000 dopo Monte-Carlo 2021 e 2023, Cincinnati 2021 e Shanghai 2023.