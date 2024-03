Alcaraz nei quarti, Lehecka elimina Tsitsipas

Lo spagnolo si prende la rivincita sull'ungherese Marozsan (che un anno fa lo elimino al 3° turno a Roma) e si qualifica per i quarti di finale. Avanza anche Lehecka che liquida Tsitsipas con un netto 6-2, 6-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Roma a Indian Wells. Un anno dopo la clamorosa sconfitta sul Centrale del Foro Italico di Roma, Carlos Alcaraz si prende la rivincita su Fabian Marozsan. Lo spagnolo ha eliminato l'ungherese negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, staccando il pass per i quarti. Un match sempre in controllo per Alcaraz, vinto con un doppio 6-3 in un'ora e 15 minuti di gioco. Una vittoria che segna un traguardo importante per lo spagnolo, al 50esimo successo in carriera in un Masters 1000: prima di compiere 21 anni solo Nadal (82) ha fatto meglio. Si ferma negli ottavi, invece, Stefanos Tsitsipas. Il greco ha perso contro Jiri Lehecka che ha disputato una partita di altissimo livello, vinta con lo score di 6-2, 6-4 in un'ora e 18 minuti.