Djokovic, compleanno e vittoria: è ai quarti

Novak Djokovic ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Ginevra: il n°1 del mondo regola con un doppio 6-3 il tedesco Yannick Hanfmann e festeggia nel miglior modo il suo 37° compleanno. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Novak Djokovic festeggia con un successo il 37° compleanno. Il n°1 ha debuttato qualificandosi per i quarti di finale del Geneva Open grazie alla vittoria con il tedesco Yannick Hanfmann. Nole ha regolato il n°85 del ranking con un doppio 6-3, in un match che ha visto anche un'interruzione di circa un'ora per pioggia. Djokovic è Ginevra a caccia del suo primo successo in questo 2024 e soprattutto di benzina e fiducia in vista del Roland Garros, dove difenderà il titolo e il trono mondiale dall'assalto di Jannik Sinner. Il serbo, reduce dalla cocente eliminazione a Roma (e dall'episodio della borraccia ricevuta in modo fortuito in testa) intanto ha staccato un altro record, centrando la vittoria n°1100 del circuito. Giovedì affronterà il vincente di Shapovalov-Griekspoor.