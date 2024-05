Dopo Nadal e Sinner, anche Alcaraz è arrivato a Parigi. Il murciano ha ripreso in mano la racchetta una decina di giorni fa dopo l'ennesimo stop dovuto al problema muscolare al braccio destro e sembra pronto per il Roland Garros. Il torneo in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e NOW

Dopo Nadal e Sinner, anche Carlos Alcaraz è sbarcato a Parigi. Il terzetto che era in forte dubbio per il Roland Garros, è dunque nella capitale francese, pronto per giocarsi il secondo Slam della stagione. Il murciano è atterrato mercoledì e ha fatto il suo arrivo sui campi in rosso: in giornata ha anche programmato un allenamento sul Philippe Chatrier. Alcaraz sta combattendo con una lesione muscolare all'avambraccio che lo tormenta dall'inizio della stagione sulla terra: dopo aver saltato Monte-Carlo e Barcellona, ha fatto ritorno in campo a Madrid (dove difendeva il titolo), perdendo però ai quarti e costringendolo al forfait anche a Roma. Carlitos ha ripreso in mano la racchetta una decina di giorni fa, aumentando progressivamente i carichi di lavoro. Alcaraz sarà terza testa di serie del torneo dietro a Djokovic e Sinner.