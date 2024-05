Jannik Sinner è a Parigi, dove oggi svolgerà il primo allenamento in vista del Roland Garros: per l'azzurro è in programma una sessione di 90' dalle 12.30 alle 14 insieme al giapponese Kei Nishikori. Giovedì il sorteggio, domenica il via al secondo Slam della stagione. Il torneo in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e NOW

L'operazione Roland Garros per Jannik Sinner prosegue. Dopo essere arrivato a Parigi, l'azzurro oggi ha in programma il primo allenamento sui campi del Roland Garros. Dal calendario del sito ufficiale, infatti, si legge come Jannik abbia 'prenotato' il Philippe-Chatrier (il campo centrale, ndr) dalle 12.30 alle 14. Il suo sparring d'eccezione sarà il giapponese Kei Nishikori. Un altro passo in avanti per Sinner, che si era fermato dopo Madrid per il problema all'anca destra. Dopo alcuni giorni di controlli e terapie al J-Medical, il n°2 del ranking era rientrato alla base a Monte-Carlo, dove insieme al suo staff aveva ripreso in mano la racchetta. Poi la partenza per Parigi e oggi il primo allenamento sul Centrale. Giovedì è in programma il sorteggio del tabellone, con il secondo Slam stagionale al via domenica 26 maggio.