Darderi ai quarti: Mannarino battuto in 2 set

Luciano Darderi prosegue il suo magnifico 2024: l'azzurro si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Lione battendo 7-6, 6-3 Adrian Mannarino, terza testa di serie del tabellone. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vince ancora Luciano Darderi. L'azzurro, n°47 del mondo, si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Lione grazie al successo per 7-6, 6-... contro Adrian Mannarino, terza testa di serie del seeding e n°22 del ranking mondiale. A caccia di punti fondamentali in ottica race olimpica, Luciano compie un altro passo in avanti. Dopo la sofferta vittoria dell'esordio contro Daniel, Darderi ha dovuto sudare nel primo parziale: dopo il break iniziale, ha perso immediatamente il servizio e non ha sfruttato ben 7 palle break. Trascinato al tie-break, lo ha dominato 7-4. Nel secondo parziale Mannarino ha perso la battuta nel 4° gioco, ha recuperato il break ma nell'ottavo game è arrivata la zampata che ha permesso a Luciano di chiudere i conti in 2 ore di gioco. Ai quarti lo attende il vincente di Tiafoe-Rinderknech. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.