Clamoroso quanto accaduto all'inizio del terzo game del primo set del quarto di finale tra Alcaraz e Zverev sul Court 1 di Indian Wells: il gioco è stato sospeso a causa di un'invasione di api. Lo sciame ha occupato il campo e si è adagiato sulla spider cam, costringendo il giudice di sedia (morsicato in fronte come Carlos) ad annunciare la sospensione del match. Guarda il video. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT