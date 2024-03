Umberto Ferrara, preparatore atletico Sinner, racconta Jannik alla vigilia della semifinale a Indian Wells contro Alcaraz: "È un ragazzo straordinario, le persone lo apprezzano per la sua positività. Numero 2 del ranking? Non ne parliamo, come la vittoria Slam sappiamo che fa parte della sua crescita. Può diventare numero 1, ma non abbiamo fretta". Il match con Alcaraz domani sera in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

