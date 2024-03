Berrettini ancora in rimonta: è semi a Phoenix

Terza vittoria in rimonta per Berrettini che elimina Atmane in quasi tre ore di gioco e raggiunge le semifinali del Challenger statunitense. Matteo, che non vinceva tre match di fila da Wimbledon 2023, tornerà in campo nella notte tra sabato e domenica per il match contro l'australiano Vukic

Ancora una rimonta vincente a Phoenix per Matteo Berrettini. Dopo Gaston e Cazaux, il romano batte in rimonta un altro francese e raggiunge le semifinali dell'Arizona Tennis Classic. Stavolta la "vittima" di Berrettini è Terence Atmane, n. 136 al mondo, battuto con il punteggio di 3-6, 7-6(1), 7-6(6) in quasi 3 ore di gioco. Il leitmotiv è stato lo stesso dei primi due match giocati a Phoenix: partenza a handicap, poi la reazione. Stavolta sono serviti due tiebreak per ribaltare il punteggio, giocati con intelligenza e lucidità dall'azzurro. Un Berrettini ritrovato, che non vinceva tre partite di fila da Wimbledon dello scorso anno. "Felice, stanco, ma contento di aver vinto un’altra partita e di avere provato queste emozioni" ha detto Matteo dopo il match. Per lui sarà una lunga giornata visto che nella notte italiana tra sabato e domenica tornerà in campo per la semifinale contro l'australiano Aleksandar Vukic, n. 69 della classifica mondiale.