Cahill: "Sinner-Alcaraz, la loro amicizia sincera"

Le parole di Darren Cahill, coach di Jannik Sinner a Sky Sports: "La loro amicizia è sincera, si rispettano reciprocamente. Quando sono in campo però vogliono vincere". Stasera l'attesa semifinale di Indian Wells dalle 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ALCARAZ, ULTIME NEWS