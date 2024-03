Si avvicina il momento della semifinale più attesa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Indian Wells: in palio la finale sul cemento californiano, ma anche il 2° posto nel ranking. Coach Cahill: "La loro amicizia è sincera". Qui tutte le ultime news verso il match tra i due fenomeni del tennis, in diretta questa sera dalle 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, atto nono. Cresce l'attesa a Indian Wells per la semifinale tra il tennista italiano e il quasi coetaneo spagnolo: in gioco non c'è soltanto un posto nella finale del Masters 1000 californiano contro il vincente dell'altro match tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Tommy Paul, ma anche il numero due nella classifica mondiale. Al momento è Carlitos il primo inseguitore di Novak Djokovic nel ranking ma, in caso di vittoria, Jannik completerebbe il sorpasso ai danni del rivale.

Come seguire il match su Sky Sport e in streaming su NOW

Le semifinali di Indian Wells sono in programma oggi, sabato 16 marzo. Si parte proprio con Sinner-Alcaraz, prevista non prima delle ore 21.30 al termine della finale del doppio femminile. Il match è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW col commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci. A seguire toccherà a Medvedev e Paul.