Internazionali, il tennis a Roma e nei negozi Sky

Gli Internazionali di tennis al Foro Italico e non solo: nei cinque negozi Sky di Roma un allestimento ad hoc in occasione della ’81^ edizione degli Internazionali BNL d’Italia

Il grande tennis sta arrivando a Roma: è ufficialmente iniziato infatti il countdown verso gli Internazionali BNL d’Italia a Roma, in programma dal 7 al 19 maggio. Per la prima volta, solo su Sky, tutti gli incontri degli Internazionali BNL d’Italia con le partite del tabellone maschile e femminile.

Internazionali BNL a Roma, 13 giorni live su Sky

Sky, broadcaster ufficiale dell’ATP Tour, trasmetterà l’81^ edizione degli Internazionali BNL d’Italia, offrendo in diretta ai propri abbonati, sui canali Sky Sport e sull’app Sky Sport Plus, tutti gli incontri del tabellone principale di singolare e doppio del torneo maschile e di quello femminile. Tredici giorni di straordinaria copertura dell’evento, anche in streaming su NOW, i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e che avrà il suo “cuore” nell’avveniristico studio 2 di Milano Santa Giulia, con la magia dell’AR, la realtà virtuale. Analisi e approfondimenti nei tre grandi appuntamenti quotidiani (alle 13.30, alle 18.30 e a fine giornata) condotti da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi, con tutte le voci, i commenti e i retroscena dagli inviati di Sky Sport al Foro Italico. E in più la presenza di Ivan Ljubicic, punta di diamante della “squadra tennis” di Sky a Roma.