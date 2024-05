Cosa era successo a Madrid

A Madrid Sinner aveva cominciato ad avvertire problemi all'anca destra nel match del terzo turno contro il russo Kotov, ma era riuscito ugualmente a battere il rivale in due set per approdare agli ottavi. "Non è niente di serio – aveva spiegato -. A volte lo sento più forte, a volte meno ma ho un buon team che mi cura e conto domani di tornare al meglio". Il tennista azzurro martedì aveva effettuato un provino per valutare se fosse stato in condizione di giocare contro Kachanov, decidendo di scendere in campo. "Ho scelto all'ultimo di giocare, era già successo all'inizio della mia carriera di dover superare certe situazioni. Oggi fisicamente non ero ancora al 100%, ma sapevo che se avessi vinto avrei potuto recuperare visto che c'è il giorno di riposo". Il giorno dopo, invece, in accordo col suo staff, Sinner ha deciso di non rischiare ulteriormente e ha rinunciato a scendere in campo per il quarto di finale contro Auger-Aliassime.