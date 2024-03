Vavassori supera le quali: 8 azzurri in tabellone

Vavassori batte in tre set il monegasco Vacherot ed entra in tabellone a Miami dove giocherà il secondo Masters 1000 in carriera. Il torinese è l'ottavo azzurro nel main draw del torneo maschile, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 20 al 31 marzo

Diventano otto gli azzurri in tabellone al Masters 1000 di Miami, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 31 marzo. Alla pattuglia italiana in Florida guidata da Jannik Sinner si aggiunge anche Andrea Vavassori. Il torinese ha superato le qualificazioni battendo nel round decisivo il monegasco Valentin Vacherot, n. 146 al mondo, con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6(3) dopo 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita che si è rivelata più complicata del previsto per Vavassori che dopo aver vinto il primo set era avanti 4-0 nel secondo parziale, ma ha poi perso sei game di fila. Nel terzo set è stato decisivo il tiebreak vinto 7-3 da Wave che giocherà il secondo main draw in carriera di un Masters 1000 dopo Madrid dello scorso anno.