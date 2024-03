Berrettini e altri 7 azzurri: il programma di oggi

Inizia il Masters 1000 di Miami, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 31 marzo. Subito in campo cinque uomini: riflettori puntati sul ritorno di Matteo Berrettini, ma spazio anche a Darderi, Cobolli, Vavassori e Arnaldi. Nel torneo femminile impegnate Cocciaretto, Giorgi e Trevisan

Si alza il sipario sul Masters 1000 di Miami, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 31 marzo. Un mercoledì a tinte azzurre con otto italiani in campo tra uomini e donne. Nel torneo maschile riflettori puntati su Matteo Berrettini che tornerà a giocare un match nel circuito maggiore dopo 202. L'avversario sarà Andy Murray: il bilancio è 3-2 nei precedenti per l'azzurro che, però, ha perso l'ultimo confronto agli Australian Open 2023. Ad aprire il programma sarà Luciano Darderi - al primo Masters 1000 in carriera - sul Grandstand contro Denis Shapovalov, poi toccherà a Flavio Cobolli contro il giapponese Yoshihito Nishioka, n. 71 al mondo entrato in tabellone da lucky loser. In serata spazio ad Andrea Vavassori contro l'argentino Cachin, nella notte l'interessante sfida tra Matteo Arnaldi e il francese Arthur Fils. Nel torneo femminile da seguire con attenzione il match di Elisabetta Cocciaretto impegnata con l'ex n. 1 al mondo Naomi Osaka. In campo anche Trevisan e Giorgi, rispettivamente contro l'australiana Hunter (proveniente dalle qualificazioni) e la polacca Frech.