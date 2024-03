Piove a Miami: a rischio l'intera giornata

Slitta l'inizio del day-3 al Masters 1000 di Miami per via della pioggia, prevista per tutta la giornata e non solo. Finora nessun giocatore è sceso in campo per allenarsi compreso Sinner che oggi dovrebbe debuttare contro Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

