Continuare a spingere. È il messaggio social di Jannik Sinner il giorno dopo la sconfitta in semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. "Complessivamente è stato un buon torneo, sono contento - ha scritto l'azzurro su Twitter - Continuiamo a spingere sempre di più, il lavoro non finisce mai. Congratulazioni ad Alcaraz per la vittoria e buona fortuna per la finale". Jannik ha già voltato pagina perché c'è un nuovo obiettivo da perseguire: Wimbledon. Il messaggio, infatti, si chiude con l'emoji dell'erba. Inizierà adesso la stagione sull'erba che porterà ai Championships, in programma dall'1 al 14 luglio e in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW. Prima dello Slam britannico, Jannik giocherà l'ATP 500 di Halle, al via il prossimo 17 giugno. Un nuovo capitolo al via, stavolta da nuovo n. 1 al mondo. Un cambio della guardia in vetta al ranking ATP che avverà ufficialmente lunedì.