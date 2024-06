Errani-Paolini, finale di doppio domenica h. 11.30

Prima finale Slam in coppia per Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno Coco Gauff e Katerina Siniakova. La finale di Parigi, in programma domenica alle 11.30, sarà visibile su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Dal singolare al doppio. Dopo la finale contro Iga Swiatek, Jasmine Paolini giocherà domenica alle 11.30 anche la finale di doppio del Roland Garros, in coppia con Sara Errani. "L'allieva e la maestra" affronteranno Coco Gauff e Katerina Siniakova, coppia n. 5 del seeding. Per le azzurre sarà un mezzo deja-vu della finale di Roma, vinta battendo l'americana, ma in coppia con la neozelandese Erin Routliffe. Proprio dagli Internazionali è iniziata la striscia di risultati utili di Paolini ed Errani che hanno vinto gli ultimi 10 match disputati e giocheranno la prima finale Slam in coppia. Per Sarita, però, sarà la decima in carriera, qui dove trionfò nel 2012 in coppia con Roberta Vinci. Da una veterana a un'esperta del doppio come Katerina Siniakova, sette volte campionessa Slam in doppio, che avrà al suo fianco la prossima n. 2 al mondo in singolare. Gauff cerca il primo major in doppio alla terza finale nella specialità.