Bolelli e Vavassori, finale doppio più tardi LIVE

Bolelli e Vavassori vanno a caccia del titolo in doppio a Parigi 65 anni dopo Pietrangeli e Sirola. Di fronte ci saranno Arevalo e Pavic, vero tabù per i due azzurri. La finale è in diretta alle 15 su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

