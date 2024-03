Non solo Sinner, previsti 45 singolari: programma

A Miami si riparte dopo la cancellazione di quasi tutto il programma di ieri per pioggia, ma ancora con l'incognita maltempo. Oltre al derby Sinner-Vavassori e gli altri match non disputati venerdì, debutterà oggi anche Lorenzo Musetti contro il russo Safiullin. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un lungo sabato al Masters 1000 di Miami, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo il rinvio di quasi tutti i match in programma ieri per pioggia, oggi sono previsti 45 incontri di singolare con sette italiani coinvolti. Due i match da completare: da una parte il derby tra Sinner e Vavassori, interrotto dopo appena cinque game disputati, dall'altra la sfida di Paolini contro Volynets, con la toscana avanti 7-6(8), 4-5. Giocheranno in giornata anche Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Camila Giorgi, ma è previsto anche l'esordio del neopapà Lorenzo Musetti contro il russo Roman Safiullin. Oltre alle sfide rinviate o non giocate di venerdì, infatti, gli organizzatori hanno aggiunto parte del programma originario di sabato con altri big come Alcaraz, Zverev e Hurkacz.