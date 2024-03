Oggi in campo Sinner, Musetti, Arnaldi e Paolini

Non solo Sinner, in campo oggi anche gli altri tre italiani rimasti in corsa. Tra gli uomini debutta Lorenzo Musetti, che affronterà il russo Safiullin mentre Arnaldi andrà a caccia di un posto negli ottavi contro Shapovalov. In campo femminile, Jasmine Paolini sarà impegnata nel 3° turno contro la statunitense Navarro. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà una domenica di grande tennis al Masters 1000 di Miami, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In campo tutti e 4 gli italiani rimasti ancora in gara in Florida: tre nel maschile (Sinner, Arnaldi, Musetti) e una nel femminile (Paolini). La numero uno del tennis femminile (e 12^ giocatrice al mondo) apre il programma alle 16.00 italiane contro la nuova stella americana Emma Navarro. Stesso orario di Musetti, che fa il suo debutto contro il russo Safiullin. Alle 19.00 (circa) italiane sarà la volta di Arnaldi che sfida Shapovalov (reduce dal successo contro Tsitsipas) per un posto in ottavi di finale (ed eventualmente nei quarti potrebbe incrociare Sinner). Una super serata su Sky con Sinner che dovrebbe scendere sul campo centrale attorno alle 20.30 contro l'olandese Griekspoor (battuto in Davis e due volte a Rotterdam).