Sinner-Griekspoor, il 3° turno stasera LIVE su Sky

Dopo la vittoria contro Vavassori, Sinner tornerà oggi in campo al Masters 1000 di Miami. L'azzurro affronterà al 3° turno l'olandese Tallon Griekspoor, n. 26 ATP, già battuto tre volte in altrettanti precedenti. Il match sarà in diretta attorno alle 20.30 su Sky Sport e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT