Djokovic, addio a Ivanisevic: non sarà più coach

Goran Ivanisevic non sarà più l'allenatore di Novak Djokovic. Il numero 1 del tennis mondiale lo ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram: “Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia”. Ivanisevic è stato allenatore di Djokovic dal 2018 e ha contribuito alla vittoria di 12 tornei del Grande Slam

Un annuncio a sorpresa, a pochi giorni dal ritorno in campo fissato per l'8 aprile a Montecarlo. Novak Djokovic ufficializza su proprio profilo Instagram, la separazione con Goran Ivanisevic, suo coach dal 2018 e artefice di molti dei successi degli ultimi anni del tennista serbo. "Io e Marian (Vajda, ndr.) stavamo cercando di innovare e portare un po' di magia al nostro duo. E, infatti, con Ivanisevic non solo abbiamo migliorato il servizio, ma anche portato tante risate, divertimento, classifiche di fine anno numero 1, traguardi da record e altri 12 Grand Slam (e qualche finale)". Dopo aver chiuso la scorsa stagione con la vittoria delle Finals a Torino (battuto in finale Sinner), il campione serbo ha perso la semifinale di Davis contro l’Italia e ha vissuto un inizio di 2024 non facile. Agli Australian Open ha perso in semifinale con Sinner, al Masters 1000 di Indian Wells ha perso a sorpresa contro Luca Nardi. Assente a Miami, Djokovic tornerà in campo al Masters 1000 di Montecarlo in programma nel Principato dal 6 al 14 aprile.