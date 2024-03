Fresco del forfait a Miami dopo essere uscito agli ottavi a Indian Wells, Novak Djokovic ha scelto di trascorrere qualche giorno con la famiglia a Los Angeles e non si è fatto mancare il big match Nba tra Warriors e Lakers. Proprio come LeBron, Nole ha infilato una tripla alla Crypto.com Arena dimostrando di avere anche un'ottima mano dalla lunga distanza. Ecco il video pubblicato sui social. Il Masters da mercoledì 20 marzo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

