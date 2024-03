Alcaraz e Zverev in campo: il programma di oggi

Giovedì dedicato agli ultimi due quarti di finale del torneo maschile: Alcaraz ritrova Dimitrov, Zverev affronta la rivelazione Marozsan che in carriera ha vinto 4 volte su 5 contro top 10. Oggi in programma anche le semifinali del torneo femminile. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si chiude oggi il programma dei quarti di finale al Masters 1000 di Miami , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Un giovedì dedicato alla parte alta del tabellone con i riflettori puntati su Carlos Alcaraz , impegnato nella notte italiana contro Grigor Dimitrov , n. 11 del seeding. Reduce da nove vittorie consecutive (l'ultima contro Musetti), lo spagnolo è avanti 3-1 nei precedenti con il bulgaro che, tuttavia, ha vinto l'ultimo confronto, giocato a Shanghai lo scorso ottobre. Ad aprire il programma sarà l'altro quarto di finale, quello tra Sascha Zverev e il sorprendente Fabian Marozsan che in carriera ha vinto 4 sfide su 5 contro top-10. Si giocheranno oggi anche le semifinali del torneo femminile con Rybakina-Azarenka e Alexandrova-Collins.

