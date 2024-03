Sascha Zverev torna in semifinale a Miami dopo sei anni: il tedesco, quarta testa di serie, spegne i sogni dell'ungherese Fabian Marozsan, battuto 6-3, 7-5. A mezzanotte Alcaraz sfida Dimitrov. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Termina ai quarti di finale la corsa di Fabian Marozsan al Masters di Miami. L'ungherese, che aveva fatto fuori due tra i favoriti come Holger Rune e l’australiano Alex De Minaur, sbatte contro il muro tedesco. Alexander Zverev, n°4 del seeding, si impone con i parziali di 6-3, 7-5 e conquista la sua seconda semifinale a Miami, la prima a sei anni di distanza, quando il torneo ancora si disputava a Key Byscaine. Prova convincente da parte di Sascha (6 aces, nessun doppio fallo e appena 9 punti persi con la prima), che ha fatto valere la propria esperienza: quella di venerdì sarà infatti la 17^ semifinale a livello 1000 della carriera. Attende ora il vincente di Alcaraz-Dimitrov, in programma nella notte e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.