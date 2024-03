Grazie alla vittoria contro Machac, Sinner è diventato il primo giocatore a raggiungere 20 successi in stagione. L'azzurro ha vinto 20 match su 21 disputati: chi ci è riuscito negli anni 2000 è stato n. 1 al mondo. Il record di Jannik nel 2024 e la classifica dei 10 giocatori con più vittorie in stagione. Venerdì (con orario ancora da definire) la semifinale a Miami con Medvedev, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

I PRECEDENTI TRA SINNER E MEDVEDEV