Con un post su Instagram, Lorenzo Sonego ha annunciato la fine del rapporto con lo storico coach Gipo Arbino: "Dopo quasi un ventennio di vita insieme, ho bisogno di nuovi stimoli per la seconda parte della mia carriera", ha scritto il n°53 del mondo. Il torinese sarà seguito dal preparatore a Marrakech e Monte-carlo, mentre a Bucarest al suo box ci sarà Fabio Colangelo.

Cambiare per guardare al futuro, senza dimenticare che prima di un rapporto di lavoro, esiste un rapporto a livello umano che non finirà mai: così Lorenzo Sonego ha annunciato la separazione dallo storico allenatore Gipo Arbino, con il quale ha vinto tre titoli ATP (Antalya 2019, Cagliari 2021, Metz 2022) e ha trionfato in Coppa Davis a fine 2023. L’italiano, attuale numero 53 al mondo, ha affidato i propri pensieri a un breve, ma intenso post su Instagram. “Dopo quasi un ventennio di vita insieme, sento di avere bisogno di nuovi stimoli per la seconda parte della mia carriera”, ha scritto Sonego. E ha aggiunto: “Grazie di cuore per l’incredibile lavoro che hai fatto, per tutti i momenti condivisi insieme e tutti i risultati ottenuti”. Particolarmente emozionante il finale di questo messaggio: “Tu non sei soltanto un coach, sei come un padre, una tra le persone più importanti della mia vita. Il nostro rapporto e la mia stima nei tuoi confronti continueranno per sempre. Ti voglio bene”.