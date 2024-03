In esclusiva a Sky Sport Darren Cahill, coach di Sinner, presenta la finale di Miami tra l'azzurro e Dimitrov: "Grigor è un giocatore vecchio stile, è difficile da affrontare. Jannik dovrà essere come l'acqua: fluido, versatile, mobile, pronto a trovare qualche buco nel gioco dell'avversario". La finale Sinner-Dimitrov in programma domenica alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

